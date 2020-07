Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Guvern de joi a fost adoptata o hotarare care modifica și completeaza HG nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate in spații protejate pentru anul 2020", anunța Ministerul Agriculturii. In primavara…

- Ministrul Agriculturii anunța ca termenele pentru programul guvernamental Tomata 2020 vor fi prelungite pana la 1 iulie, pentru valorificarea productiei minime, respectiv 15 iulie, pentru depunerea documentelor justificative care sa ateste acest lucru. “In urma discutiilor cu fermierii, am luat decizia…

- Clubul Fermierilor Romani propune autoritatilor lansarea in regim de urgenta a unei noi scheme de ajutor de stat pentru extinderea si dezvoltarea irigatiilor locale, considerand ca o astfel de masura va reduce considerabil riscurile economice, precum si pe cele privind siguranta alimentara. "Seceta…

- Ministerul Dezvoltarii are in prezent 1.020 de angajati, iar in urma restructurarilor numarul acestora va scade la 765. O serie de angajati au criticat procesul de reorganizare si au protestat, marti dimineata, in fata sediului institutiei, fiind nemultumiti de faptul ca unii dintre ei vor fi disponibilizati,…

- Intitulata „Lenea, minciuna si incompetenta ministrului Oros”, moțiunea a fost semnata de un grup de 71 de senatori PSD și ALDE. In documentul depus la Senat se arata ca, incepand cu 4 noiembrie 2019, agricultura romaneasca a intrat pe mana lenesilor si incompetentilor dupa ce a fost condusa cu responsabilitate…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Modificarea cea mai importanta este ca data alegerilor locale va fi stabilita…