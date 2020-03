Stiri pe aceeasi tema

- O romanca si fetita ei de 2 ani au fost aruncate din masina, in Germania. Mamica a murit pe loc, in vreme ce copila a fost dusa cu elicopterul la spital. Cele doua au fost victime intr-un accident teribil, duminica. Duminica, in jurul orei 17:00, poliția a fost alertata de producerea unui accident grav…

- Accident grav pe calea ferata din satul Floreni, raionul Anenii Noi.Doua persoane au decedat, iar doi copii au ajuns la spital cu diverse traumatisme, dupa ce automobilul in care se aflau a fost lovit de o locomotiva fara vagoane.Impactul s-a produs in aceasta dupa-amiaza.

- O tanara de 18 ani din Popeni, județul Salaj, ranita grav intr-un accident rutier petrecut in urma cu doua luni, a murit in aceasta dimineața, dupa cum relateaza ziaruldesalaj. Denisa Florenti...

- Imagini accident cumplit. Un TIR si un autobuz s-au ciocnit frontal. O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite grav.foto Un accident grav a avut loc duminica, pe o șosea din județul Bistrița-Nasaud. O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, in nordul Italiei, atunci cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, a relatat France Presse, preluata de...

- O femeie in varsta de 43 de ani a murit, dupa ce masina in care se afla ca pasager, impreuna cu cei trei copii minori ai ei, s-a rasturnat pe DJ 503 in localitatea Tomulesti. „ISU Giurgiu a fost solicitat...

- O femeie in varsta de 43 de ani a murit dupa ce masina in care se afla ca pasager, impreuna cu cei trei copii minori ai ei, s a rasturnat pe DJ 503 in localitatea Tomulesti, scrie antena3.ro. 39;ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in seara zilei de 3 ianuarie la un accident rutier produs pe DJ…

- In aceasta noapte, pe drumul national 17, in localitatea Josenii Bargaului, a avut loc un grav accident in urma caruia un tanar si a pierdut viata, a declarat, pentru ZIUA de Constanta, Crina Sirb, purtatorul de cuvant al IPJ Bistrita Nasaud.Conform primelor date, tanarul de 22 de ani, din Bistrita,…