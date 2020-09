Stiri pe aceeasi tema

- Dintr-un total de 159 de unitati de invatamant din judetul Arad, sapte vor deschide anul scolar online, in scenariul rosu. Alte 28 vor functiona dupa scenariul galben, alte 10 dupa scenariul verde - galben, iar una dupa scenariul galben - rosu, anunța news.ro.Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Trei unitati de invatamant din judetul Suceava vor deschide anul scolar pe baza scenariului rosu, iar alte peste 180 vor functiona, pentru inceput, in scenariul galben. In total, in judetul Suceava sunt 729 de unitati scolare in sistemul public si 16 particulare, anunța news.ro.Potrivit Prefecturii…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis a decis ca, din cele 600 de unitati de invatamant din judet, 348 vor incepe in scenariul verde, 251 vor incepe in scenariul galben si una singura, din Timisoara, va incepe in scenariul rosu, insa din cauza unor lucrari nefinalizate la cladire, potrivit news.ro.”Conform…

- Peste 300 de școli și gradinițe din Timiș vor aincepe cursurile in 14 septembrie, in scenariul verde, iar una in scenariul roșu. Astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Liliana Oneț, a hotarat scenariul in care vor funcționa cele 600 unitați de invațamant din Timiș.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care s-a desfașurat joi, 10 septembrie, in sistem on–line, a hotarat scenariul in care va funcționa, incepand din data de 14 septembrie, fiecare unitate de invațamant din cele 600 existente in Timiș.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a aprobat, in ședința extraordinara desfașurata miercuri, 9 septembrie 2020, scenariile dupa care vor funcționa unitațile de invațamant din județ incepand prima zi de școala, 14 septembrie. Potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Prahova,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) prezinta astazi rata de transmitere a coronavirusului in fiecare localitate in baza careia se stabilesc scenariile pentru inceperea anului scolar. Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei privind masurile pentru inceperea cursurilor…

- E oficial! Școala incepe pe 14 septembrie. Autoritațile au pregatit 3 scenarii: VERDE, GALBEN, ROȘU. Școala incepe la 14 septembrie in condiții normale, dar ea se poate transforma oricand din nou in invațamant online, daca se ajunge la o agravare a situației epidemiologice. Președintele Klaus Iohannis…