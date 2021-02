O salvare imposibilă: Adolescentă, scoasă în ultima secundă de sub roțile metroului în stația Dristor Intervenția providențiala a doi calatori a salvat, miercuri, viața unei adolescente in stația de metroul Dristor 1. In fracțiuni de secunda, o femeie a reușit sa profite de indoiala copilei aflata pe șina de metrou, iar intervenția unui alt barbat aflat pe peron a fost decisiva pentru salvarea in ultimul moment de sub roțile metroului. […] The post O salvare imposibila: Adolescenta, scoasa in ultima secunda de sub roțile metroului in stația Dristor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

