O rulotă a luat foc în timpul mersului, în Gorj Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a intervenit, joi, pentru stingerea unui incendiu la Pișteștii din Deal, pe DN67, unde o rulota a fost cuprinsa de flacari și a ars in totalitate. Rulota a luat foc in mers, iar cauza izbucnirii incendiului pare a fi un scurt circuit. In mașina care tracta rulota, se aflau […]

