In timpul unei sesiuni plenare recente, in secțiunea Intrebari și raspunsuri, Paula Badanelli, purtatoarea de cuvant a partidului Vox, i-a pus pe ganduri pe participanții la discuție prin prezentarea unui caz inedit. Aceasta a dezvaluit ca partidul a angajat o imigranta de origine romana, care, in ciuda eforturilor depuse, nu a reușit sa iși inceapa activitatea in Primaria Cordoba in ultimele doua luni."Partidul care in teorie este xenofob și sexist se dovedește ca a angajat o imigranta romanca in grupul sau municipal și nu poate avea acces la platforma de lucru, la Help, pentru ca nu exista posibilitatea…