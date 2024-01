Stiri pe aceeasi tema

- O badanta romanca a fost arestata in Italia, dupa ce a abandonat-o pe batrana de care trebuia sa aiba grija la un azil din Romania, apoi s-a mutat cu familia in casa ei și i-a golit toate conturile.

- O situație absolut șocanta a avut loc intr-un orașel din Italia. O batrana a fost pacalita de badanta romanca care o ingrijea, care a convins-o sa vina in Romania dupa care a internat-o fara voia ei la azil. Ingrijitoarea s-a mutat mai apoi, cu alți romani in casa pensionarei.Totul a pornit in 2014,…

- Ștefan Stan s-a desparțit de Simona, femeia cu care are doi copii. Artistul a vorbit despre motivele separarii, dar și despre cum va incerca sa aiba grija de fiicele lui, care acum locuiesc in Germania cu mama lor.In luna martie a anului trecut, Ștefan Stan anunța ca soția sa și cele doua fetițe se…

- Romina Gingașu, in varsta de 34 de ani, a dezvaluit ce prima de Craciun primesc angajații de la Ferrari, fabrica soțului ei. Romanca este casatorita din anul 2021 cu Piero Ferrari, in varsta de 77 de ani, moștenitorul și patronul Ferrari.Invitata la emisiunea de la Digi24, „In fața ta”, Romina Gingașu…

- O romanca a dat lovitura in Italia. Mihaela Dinica și-a deschis o afacere care i-a adus incasari uriașe. Femeia a fost ajutata doar de familia ei pentru a ajunge la aceasta realizare și spera sa fie un exemplu pentru alte persoane. Iata cu ce e ocupa și din face bani!

- Final tragic pentru Gabriela Salgau, o romanca in varsta de 51 de ani, faimoasa in Italia dupa ce a caștigat titlul de Miss Lady Sanremo 2022. Femeia a fost gasita moarta in locuința ei.

- Ajay Naqvi a renunțat la postul de director al Coca Cola pentru Asia de Sud in favoarea unei romance din Fagaraș. Mutat aici, a dezvoltat o afacere cu sucuri naturale cu care vrea sa cucereasca lumea