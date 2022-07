Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 33 de ani, din Romania, a fost condamnata la inchisoare pe viața in Italia, pentru ca și-a torturat și ucis prietena, tot romanca, impreuna cu iubitul ei. Sentința este definitiva, dupa ce Curtea de Apel din Palermo a confirmat la inceputul acestei saptamani pedeapsa pronunțata anterior…

- Pedeapsa la inchisoare pe viața pe care Tribunalul Trapani a dictat-o Margaretei Buffa, in varsta de 33 de ani, originara din Romania, acuzata de complicitate la uciderea Nicolettei Indelicato , in varsta de 25 de ani, și ea romanca, a fost confirmata de Curtea de Apel din Palermo, scrie portalul online…

- A fost la un pas de moarte. Este povestea impresionanta de viața a Denisei, o romanca stabilita de mai mulți ani in Anglia, alaturi de soțul ei albanez. Partenerul ei de viața a vrut sa o ucida cu sange rece. Barbatul a injunghiat-o de 17 ori, iar ieri și-a primit sentința din partea judecatorilor.

- Elena Raluca Șerban, o romanca de 32 de ani care lucra ca escorta in Italia, a fost ucisa in apartamentul ei din Aosta, in aprilie 2021. Cel care a comis crima, Gabriel Falloni, un italian in varsta de 36 de ani, și-a aflat joi sentința, dupa ce expertiza psihiatrica ordonata de președintele tribunalului…

- Ieri, 24 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui tanar de 27 de ani din Baia Mare. Acesta s-a prezentat la Poliția Municipiului Baia Mare, constatandu-se faptul…

- Ferma groazei intr-o localitate din Alba: Copii tratați ca sclavi și obligați sa lucreze. Ce pedeapsa a primit proprietarul Mai mulți minori au fost ținuți in condiții mizere și tratați ca sclavi la o ferma de bovine din Hoparta. Mai mult de atat daca proprietarului nu i se parea ca lucreaza cum trebuie…

- Crima, comisa in ziua de 21 aprilie 2021, in comuna Bobalna din județul Cluj, a șocat comunitatea locala. Doi frațiori de 6 și 8 ani au fost injunghiați de propria mama, din dorința de a se razbuna pe socrul sau. Dupa un an de la tragedie, femeia și-a aflat pedeapsa, 9 ani de inchisoare cu executare…