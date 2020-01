O româncă de 37 de ani, ucisă în Germania. Iubitul ei a găsit-o moartă în casă Imediat ce a ajuns acasa, iubitul romancei a chemat organele de politie, deoarece partenera lui nu ii deschidea usa apartamentului. Polițiștii au deschis ușa și au gasit-o pe femeie moarta, pe podea, potrivit owl24.de. Presa locala mai scrie ca pe trupul tinerei, care era moarta de cateva ore, se observau urme de violența extrema, insa cauza exacta a decesului va fi stabilita in urma autopsiei. Potrivit radioguetersloh.de, inainte de producerea crimei, in apartamentul femeii ar fi avut loc o cearta. Poliția din Bielefeld, impreuna cu colegii de la poliția criminala Gutersloh… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara insarcinata, in varsta de 29 de ani, din comuna olteana Iancu Jianu a fost reținuta de polițiști aseara sub acuzația de omor, a informat astazi Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, citat de Gazeta Noua. Femeia l-ar fi injunghiat pe concubinul sau, de doua ori, cu un cutit de bucatarie, pe…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, o femeie in varsta de 29 de ani din comuna Iancu Jianu a avut, marti dimineata, o cearta cu concubinul ei in varsta de 33 de ani. In urma scandalului, femeia a luat un cutit de bucatarie cu care l-a injunghiat pe barbat de doua ori.…

- O femeie in varsta de 29 de ani din judetul Olt a fost retinuta de procurori pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat concubinul, injunghiindu-l cu doua lovituri de cutit.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, o femeie in varsta de 29 de ani din comuna Iancu Jianu…

- O femeie in varsta de 29 de ani din judetul Olt a fost retinuta de procurori pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat concubinul, injunghiindu-l cu doua lovituri de cutit. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, o femeie in varsta de 29 de ani din comuna Iancu Jianu a avut, [...]

- Cazuri cutremuratoare, in comuna doljeana Plenita. In curtea unui barbat a fost gasita o batrana partial carbonizata, informeaza Politia . Iar in casa aceluiasi barbat a fost gasita mama acestuia, decedata in conditii suspecte. Sambata, in jurul orei 11.30, polițiști din cadrul Secției 7 Politie Rurala…

- Miercuri seara, in jurul orei 19:30, un barbat a sesizat Politia municipiului Baia Mare ca in timp ce se afla cu autoturismul personal, parcat pe un trotuar din fata unui imobil de pe strada Victoriei din municipiu, o persoana necunoscuta i-a reprosat ca a parcat pe proprietatea sa si i-a aruncat cu…

- La aceasta ora, politisti din Calarasi, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Bayreuth, efectueaza 7 perchezitii domiciliare la persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni de furt. La data de 23 octombrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale Calarasi, sub coordonarea…

- Un alt caz de dispariție se inrezistreaza, de data asta la Vaslui, dupa ce o tanara in varsta de 15 ani a plecat voluntar de acasa, in urma cu 10 zile. Poliția a inceput cautarile. Politistii vasluieni au anuntat miercuri, 16 octombrie, ca o adolescenta in varsta de 15 ani, din Zapodeni, judetul Vaslui,…