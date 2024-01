O româncă care locuiește în Spania, obsedată de antrenorul de fitness, a fost arestată O romanca din Spania a fost arestata dupa ce si-a terorizat antrenorul de fitness, pentru care dezvoltase o obsesie, scrie antena3.ro. Femeia l-ar fi hartuit timp de mai multe saptamani, iar dupa ce ar fi fost refuzata, aceasta ar fi trecut la amenintari. Situația a devenit și mai grava in momentul in care femeia a ajuns sa o terorizeze și pe soția antrenorului, ceea ce a codus la o plangere penala și la arestarea romancei. In urma cercetarilor, polițiștii din Spania au descoperit ca romanca avea antecedente similare și ca fusese implicata in mai multe cazuri de harțuire, cu mai mulți barbați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coșmarul instructorului de fitness a inceput imediat dupa ce romanca a devenit clienta la sala unde barbatul lucra, relateaza conform Ultima Hora. Antrenorul a declarat ca i-a spus direct romancei ca intre ei nu poate exista decat o relație profesionala și ca nu dorește vreo aventura cu ea.Romanca…

- O romanca din Spania a fost arestata dupa ce si-a terorizat antrenorul de fitness, pentru care dezvoltase o obsesie. Femeia l-a hartuit timp de mai multe saptamani, iar dupa ce a fost refuzata, aceasta a trecut la amenintari.

- In urma cu o zi, un avion a luat foc pe Aeroportul Haneda din Tokyo. Situația a fost dezastruoasa, iar in ciuda acestui lucru, sutele de pasageri de la bord au reușit sa fie evacuați in siguranța. O rominca stabilita acolo a explicat cum a fost posibil acest lucru.

- Tatal Deliei a fost calugar timp de 18 ani pe Muntele Athos. De 5 ani s-a intors acasa, in Romania, unde a trecut printr-o transformare radicala, a renunțat la barba și la parul lung. In urma cu aproximativ 18 ani, Ion Matache a plecat din sanul familiei, pentru a se dedica vieții monahale, la Muntele…

- Romania s-a clasat pe al treilea loc la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Anunțul a fost facut de vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Gabriel Toncean. „In perioada 31 octombrie – 6 noiembrie 2023, lotul national al Romaniei s-a remarcat in premiera la Campionatul Mondial…

- Presa americana a scris in ultima vreme de atacurile asupra unor banci, printre care și sucursala First National Bank din Omaha. Ulterior autoritațile aveau sa o identifice in persoana unei romance, Iazmina Rostas, de 28 de ani, care a fost arestata in cele din urma.