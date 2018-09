Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc azi dupa amiaza, in statiunea Mamaia. Accidentul a avut loc langa o trecere de pietoni. Doua autoturisme au fost avariate in urma evenimentului rutier.Politistii fac cercetari. ...

- Descoperire horror intr-un sat din judetul Botosani. Trupul decapitat al unui adolescent, disparut de aproape o luna si jumatate, a fost gasit intr-o fantana dezafectata din satul Stauceni. Anchetatorii iau in calcul si varianta sinuciderii dar si cea a unei crime.

- O adolescenta de 16 ani din Romania s-a sinucis in Italia. Se pare ca fata suferise o decepție in dragoste. Aceasta a lasat și doua bilete de adio. Tragedia a avut loc in orasul Laigueglia din provincia...

- O tromba in Marea Neagra, de fapt o tornada pe mare a fost filmata de curand iar imaginile sunt de-a dreptul spectaculoase. Fenomenul neobișnuit a fost surprins pe coasta rusa a Marii Negre, in apropiere de Odesa. Tromba din Marea Neagra este un fenomen rar , in special datorita zonei geografice, iar…

- Tragedie in Italia! O romanca in varsta de 49 de ani a fost gasita moarta intr-o prapastie, dupa ce soțul sau a alertat poliția. Femeia disparuse de ore bune, iar barbatul s-a speriat și a sunat la urgențe. Din pacate, femeia decedase. Autoritațile italiene au descoperit cadavrul romancei dupa ce au…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic…