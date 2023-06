Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- O femeie in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, o destinatie de vacanta foarte populara, scrie presa elena. Decesul ei a scos in evidenta deficientele privind acordarea asistentei medicale, dupa ce o ambulanta a reusit sa ajunga pentru a-i acorda primul…

- O romanca a murit in vacanța in Grecia pentru ca salvarea a sosit dupa o ora și 15 minute. O turista de 63 de ani din Romania a decedat miercuri dupa-amiaza in Halkidiki, dupa ce și-a pierdut cunoștința in timp ce se afla intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Decesul turistei a evidențiat inca o data…

- Probleme cu ambulanțele in Grecia. O turista romanca a murit dupa ce a așteptat mai bine de o ora salvarea, in Halkidiki O turista de 63 de ani din Romania, aflata in concediu in Halkidiki, a murit dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna, iar ambulanța a avut nevoie de o ora și un sfert pentru a ajunge…

- Aviz amatorilor de excursii in Grecia - O romanca a murit cu zile pentru ca salvarea a sosit dupa o ora și 15 minuteO turista de 63 de ani din Romania a decedat miercuri dupa-amiaza in Halkidiki, dupa ce și-a pierdut cunoștința in timp ce se afla intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Decesul turistei…

- Femeia, in varsta de 63 de ani, și-a pierdut cunoștința intr-o taverna din Ouranoupoli, Halkidiki, iar potrivit publicației locale ThesToday au trecut 75 de minute pana la sosirea ambulanței, timp in care femeia a suferit un infarct și a decedat.Potrivit informațiilor ThessToday, turista de 63 facea…

- O romanca de 33 de ani din Romania s-a inecat in largul plajelor mexicane din Zicatela, cel care a dat alarma fiind chiar iubitul ei mexican. Protectia Civila din statul mexican Oaxaca a anuntat marti seara decesul unei femei de origine romana, dupa ce s-a inecat in largul plajelor din Zicatela, scrie…