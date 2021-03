Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Turda impreuna cu Societatea Locala de Colectare – SLC Centru pune la dispoziția cetațenilor un serviciu GRATUIT de colectare de la domiciliu sau de la sediul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 77 milioane euro este investiția aprobata de Comisia Europeana pentru un proiect major, ce are drept obiectiv un sistem mai eficient și mai durabil pentru gestionarea deșeurilor in județul Galați, arata un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene. Vor beneficia de o astfel de investiție peste 500.000…

- Opt perchezitii domiciliare, au fost efectuate luni in judetele Bacau, Alba si Hunedoara de politisti fiind cautate 9 persoane, cetateni romani si indieni, banuite de trafic de migranti si constituire a unui grup infractional organizat. Au fost puse in aplicare 7 mandate de aducere la sediul D.I.I.C.O.T.,…

- In urma informarii primite de la distribuitorul de energie electrica, au ramas nealimentate 27 PT-uri cu 1904 utilizatori din localitațile: SARMAȘ, HODOȘA, GALAUȚAȘ, BORSEC (parțial) și TOPLIȚA (parțial).Se efectueaza sectionari cu echipa exploatare in vederea depistarii defectului.

- Dupa ce locuitorii din cartierul Kuncz s-au plans, in repetate randuri, de problemele create de cei care aduc deșeuri pe terenurile virane din zona și le abandoneaza acolo sau le dau foc, Poliția Locala vine cu o precizare. Asta dupa ce am semnalat intr-un articol ... The post Problemele cu arderea…

- Majoritatea unitatilor scolare din Harghita vor functiona, saptamana viitoare, in scenariul verde, ceea ce inseamna prezenta fizica a elevilor la scoala, se arata in hotararea adoptata, azi, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Potrivit informarii Institutiei Prefectului, din cele 423 de…

- Comuna Poarta Alba in calitate de fondator a infiintat in luna decembrie 2020, societatea Alacap SRL Domeniul principal de activitate al societatii este colectarea deseurilor nepericuloase Lucian Tudose este administratorul firmei Societatea poarta numele turcesc al localitatii care in 1930 a fost schimbat…

- In ultima zi din 2020 societatea de salubrizare a orașului aduce la cunoștința locuitorilor de la case, din municipiul Botoșani, ca incepand cu luna ianuarie 2021 se modifica programul de colectare a deșeurilor reciclabile Plastic&Metal și Carton&Hartie.