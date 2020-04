Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Galati au reusit sa identifice doar 7 dintre cei 17 pasageri care au calatorit in microbuzul in care s-a aflat batranul venit din Italia, confirmat ulterior cu coronavirus. De asemenea, s-a aflat ca barbatul a iesit din casa pe durata izolarii la domiciliu si a intrat in…

- Autoritatile romane anunta ca pana vineri, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de infectați cu coronavirus. Dintre cei 7 care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform deciziei…

- Zece dintre persoanele care au calatorit cu cetațeanul italian infectat cu coronavirus, in data de 18 februarie, sau care au intrat in contact direct cu acesta, au ieșit, luni, din carantina, anunța autoritațile din Dolj, potrivit MEDIAFAX.Alte zece, printre care și șapte insoțitoare de bord…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a prezentat, in aceasta seara, situația actualizata a persoanelor care sunt izolate la domiciliu din cauza coronavirus. DSP Brașov monitorizeaza, in aceasta perioada, 75 de persoane care au revenit, recent, din strainatate, din zonele afectate de virus. Mulți dintre…

- Pana in acest moment nu avem niciun caz de coronavirus confirmat in Romania, anunta autoritatile. 26 de persoane se afla in carantina, iar 2.077 de persoane sunt monitorizate la domiciliu. Totodata, sunt in analiza la Institutul Matei Bals 32 de probe prelevate de la persoane care provin din zonele…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debar...

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in incercarea de a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza...