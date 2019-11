Armata israeliana a anuntat vineri ca a vizat o pozitie detinuta de Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la un tir cu racheta din enclava palestiniana asupra sudului Israelului, noteaza AFP.



A fost a treia racheta lansata din Fasia Gaza contra Israelului in tot atatea zile, la doua saptamani dupa confruntari intre statul evreu si Jihadul Islamic, una din gruparile armate din Gaza.



Miscarea islamista Hamas controleaza teritoriul palestinian din 2007.



"Mai devreme in cursul serii, o racheta a fost trasa din Fasia Gaza spre Israel. Ca raspuns, un avion de vanatoare…