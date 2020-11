Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul primului zbor de rutina dintr-o serie lunga, dupa cum spera Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala (NASA), SpaceX va lansa duminica seara, din Statele Unite, patru astronauti catre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune ce marcheaza pierderea monopolului de acces la spatiu…

- In primul zbor din ceea ce NASA spera sa fie o serie lunga, SpaceX va lansa duminica seara din Statele Unite patru astronauti catre Statia Spatiala Internationala, o misiune ce confirma pierderea de catre Rusia a monopolului privind accesul in spatiu, pe care l-a detinut timp de noua ani, scrie AFP…

- Un astronaut american si doi cosmonauti rusi de pe Statia Spatiala Internationala (ISS) au revenit cu bine pe Terra joi, la finalul unei misiuni de sase luni în spatiu, începuta în plina pandemie de coronavirus, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Americanul Chris Cassidy si rusii…

- O capsula Soyoz, la bordul careia se afla astronautul american Kathleen Rubins si cosmonautii rusi Sergei Rizhikov si Sergei Kud-Sverchkov, a decolat cu succes miercuri catre Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza AFP si dpa. Cei doi cosmonauti ai Roskosmos si astronautul NASA au decolat, asa…

- Falcon 9 a calatorit a fost propulsata in spațiu din nou in data de 30 august și a calatorit cu o viteza de aproximativ 6000 de kilometri pe ora. Ea a fost lansata din Florida, de la Cape Canaveral și a dus in spațiu trei sateliți. Este al patrulea zbor al acestei rachete. Citeste si Seful…