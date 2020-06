Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții mai multor ONG-uri de tineret s-au intalnit la sfarșitul saptamanii trecute la Centrul de Afaceri și Expoziții cu autoritațile locale pentru a discuta pe marginea actelor procedural pentru aplicarea pe Legea 350, legea finanțarilor nerambursabile, prin care organizațiile de tineret pot…

- 556 de persoane vulnerabile din județul Bacau au fost ajutate in mod direct sa treaca mai ușor peste efectele pandemiei de COVID-19. 2 proiecte au fost finanțate in cadrul apelului de finanțare rapida in lupta cu COVID-19 și au ajutat comunitatea locala din județul Bacau, in criza provocata de coronavirus.…

- La data 10 iunie a.c., in jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au identificat un barbat, de 48 de ani, din comuna Garleni care a condus un autoturism, in localitate, cu numar fals de inmatriculare. In urma verificarilor, polițiștii au stabilit ca numarul de inmatriculare…

- Achizițiile realizate de unitațile sanitare in perioada pandemiei și bonusul acordat cadrelor sanitare aflate in prima linie a luptei cu pandemia vor fi suportate din fonduri europene, au decis deputații, care au hotarat extinderea acordarii stimulentului de risc de 2.500 de lei și la alte categorii…

- Liderul PSD Bacau, Dragoș Benea, da o replica dura liberalilor care s-au laudat cu semnarea contractului pentru proiectarea Autostrazii Brașov – Bacau. “Observ ca cei de la PNL Bacau nu rateaza nicio ocazie pentru a se umple de ridicol: dupa ce au votat in Parlament pentru autostrada ieșenilor (A8 Tg.…

- Ma intrebi: “De ce plangi?” Merg inainte și nu inapoi, prin urmare ce mai conteaza? Acum plang și sunt mai optimista ca oricand. Pentru prima oara, eu vad ceea ce tu nu vezi. Nu ai putea sa ințelegi cum speranța, iubirea, prietenia și recunoștința nu vor disparea pentru mine niciodata. De ce?…

- Fostul ministru al Transporturilor, deputatul Lucian Șova, și europarlamentarul Dragoș Benea au felicitat muncitorii de pe șantierul Centurii Bacauluicu ocazia sarbatorilor pascale. “Am ales sa impart, cu fiecare dintre cei peste 650 de muncitori de la centura Bacaului, un dar simbolic in prag de Sarbatori…

- Spitalul Municipal Onești se va transforma in spital de carantina pentru pacienții confirmați COVID 19. Pana maine dimineața, spitalul trebuie eliberat. Se fac externari ale tuturor pacienților cronici, cu tratament la domiciliu, iar pacienții care mai au nevoie de supraveghere medicala sunt transferați…