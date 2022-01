O profesoara care preda la patru școli din județul Olt le-a trimis elevilor sai poze nud. Femeia a postat pe grupurile de elevi poze cu ea in ipostaze intime. Directorii școlilor au demarat o ancheta. Incidentul a avut loc in vacanța de iarna. Imediat dupa apariția acestor poze indecente in care profesoara apare dezbracata, elevii au anunțat conducerile școlilor. Directorii unitaților de invațamant au demarat o ancheta pentru a stabili cu exactitate de ce profesoara a postat fotografiile in cauza. Și Inspectoratul județean Olt a demarat o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat, scrie Digi24.…