- Un adolescent a fost incuiat fara voia lui in portbagajul mașinii familiei, chiar de catre mama lui. Femeia, profesoara la o școala din Texas, a luat aceasta decize, la scurt timp dupa ce a aflat ca adolescentul este infectat cu noul coronavirus. Iata ce pedeapsa a primit din partea autoritaților!

- O profesoara din Houston ar fi inchis fiul de 13 ani in portbagajul mașinii in mișcare in timp ce l-a condus la un loc de testare pentru COVID-19, deoarece el fusese deja testat pozitiv și ea nu dorea sa fie expusa.

- Sarah Beam, o profesoara in varsta de 41 de ani, din statul american Texas, este acuzata ca l-a pus in pericol pe copil atunci cand l-a bagat in portbagaj pentru a-l duce la un centru de testare, relateaza BBC , citand presa locala. Copilul in varsta de 13 ani avea un test pozitiv pentru infecția cu…

- Imbulzeala și galagie nemaipomenita a fost, ieri, la un laborator privat de testare rapida la COVID -19. Oamenii au stat in rand ore in șir, dupa ce angajații companiei ar fi programat zeci de persoane la aceeași ora. „La fiecare cinci minute sunt programați cate 20 de oameni. Asta e situația…

- Ajunul Craciunului a adus cozi uriașe la farmaciile din orașele italiene. Spre deosebire de anii anteriori, italienii nu s-au ingramadit in centrele comerciale, ci la farmacii, pentru a se testa anti-Covid.

- Oamenii probabil vor trebui sa fie vaccinați anual impotriva Covid pentru mulți ani care vor veni, a spus șeful Pfizer pentru BBC . Doctorul Albert Bourla a declarat ca se gandește ca va fi nevoie de vaccinarea anti-Covid anuala pentru a menține „un nivel foarte inalt de protecție”. Marea Britanie…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA a prezentat lista celor mai intalnite efecte secundare in urma vaccinarii cu doza 3, cunoscuta și drept „doza booster”. Persoanele care decid sa se vaccineze cu a treia doza (sau a doua in cazul vaccinului Johnson & Johnson) anti-Covid, trebuie…

- Un avion care transporta 21 de persoane s-a prabusit marti, la decolare, în apropiere de Houston, în Texas, toti pasagerii si echipajul au reusit sa iasa din avion înainte ca acesta sa ia foc, despre aceasta au anuntat pompierii si autoritatile locale. ''Toate persoanele…