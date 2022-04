Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 158 de copii au fost ucisi si peste 254 au fost raniti in Ucraina de cand tara a fost invadata de Rusia, a anuntat biroul procurorului general ucrainean, potrivit The Guardian. Dintre victime, doua au murit atunci cand soldatii rusi au tras asupra masinilor cu civili pe o sosea in Cernihiv,…

- Denunțata la poliție de catre elevii sai pentru ca ar fi facut comentarii impotriva razboiului din Ucraina, o profesoara din orașul Penza, Rusia, a fost arestata, informeaza presa locala și BBC . Pe 18 martie, mai mulți elevi din Penza, oraș situat in sudul Rusiei, au inregistrat o conversație cu Irina…

- UPDATE 09.16 Forțele armate ale Federației Ruse au lansat atacuri cu muniție cu fosfor in regiunea Popasnaia din Lugansk, anunța autoritațile ucrainene.UPDATE 08.48 Baza militara ucraineana bombardata de ruși la doar 25 de kilometri de granița cu Polonia. Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara…

- Twitter a eliminat joi, 10 martie, in urma criticilor venite din partea guvernului britanic, o postare a ambasadei Rusiei din Londra cu privire bombardarea spitalului de copii din Mariupol, care susținea ca unitatea medicala nu mai era operaționala și ca imaginile atacului au fost falsificate, informeaza…