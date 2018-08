Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Școala Gimnaziala ”Pompiliu Marcea” din Targu Jiu. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj au trimis o comisie la unitatea de invațamant dupa ce secretara unitații s-a plans ca directoarea a lovit-o in cap cu un set de dosare. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere…

- Președintele CSM, Simona Marcu, a susținut, referitor la apararea independenței procurorilor, ca la intalnirea dintre delegația Comisiei de la Veneția și comisia care s-a ocupat de modificarea codurilor penale s-au lansat acuzații de partizanat politic la adresa magistraților care au participat la…

- Comisia parlamentara de ancheta privind desfiintarea DGPA a acordat joi vot favorabil raportului final in urma finalizarii activitatii acestui for, concluzia prezentata de presedintele Comisiei, Viorel Salan (PSD), fiind ca desfiintarea DGPA s-a facut cu incalcarea normelor de tehnica legislativa.Citește…

- CFR Cluj a castigat campionatul, insa si ea, si rivalii de la FCSB s-au reclamat reciproc Comisiei de Disciplina a FRF pentru declaratii defaimatoare, unii la adresa altora. Forul federal a ramas sa se pronunte asupra unei decizii in sedinta de miercuri. Tot miercuri, Comisia de Disciplina judeca și…

- Viitorul Spicul Daia Romana nu s-a prezentat la primul meci dupa scandalul de la Șpring, acasa, cu Viitorul Sintimbru, preferand sa piarda la „masa verde” jocul din Liga a 4-a, ca forma de protest dupa sancțiunile dictate de Comisia de Disciplina a AJF Alba! La stadionul din Daia au fost prezenți doar…

- "Ne asteptam sa fie intre 100 si 200 de participanti, cea mai mare parte din Bucuresti pentru ca muzeele din tara au ales sa protesteze in formele pe care le-au considerat fiecare sindicat in parte in locatiile respective", a declarat, pentru AGERPRES, Decebal Vleja. Acesta a precizat ca se…

- Daca in ediția trecuta am avut o campioana decisa la TAS, sezonul 2017-2018 ar putea avea o campioana decisa la Comisia de Disciplina a Federației Romane de Fotbal. FCSB și CFR Cluj și-au cerut reciproc depunctarea, insa decizia a fost amanata pentru data de 23 mai, la trei zile dupa finalul Playoff

- Cei doi angajati ai Institutului de Psihiatrie „Socola" care au fost prinsi in timpul programului de munca cu alcoolemii aproape de coma s-au internat la Sectia de Toxicodependenta din cadrul unitatii medicale, scapand momentan de decizia Comisiei de Disciplina in care au fost convocati. Desi luni,…