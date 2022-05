Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul „lucreaza pentru a clarifica pozitia Turciei”, dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan a amenintat ca va bloca aderarea Finlandei si Suediei la NATO, a spus vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, noteaza AFP.

- Turcii NU sustin admiterea Suediei si Finlandei in NATO. Erdogan: „Țarile scandinave gazduiesc organizatii teroriste” Turcii NU sustin admiterea Suediei si Finlandei in NATO. Erdogan: „Țarile scandinave gazduiesc organizatii teroriste” Turcia nu sustine aderarea Suediei si Finlandei la Alianta Nord-Atlantica,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Stockholm și Helsinki ca adapostesc „teroriști PKK”, in contextul in care Suedia și Finlanda, urmeaza sa anunțe in curand aderarea lor la NATO. Aderarea Finlandei și Suediei la NATO ar fi o „greșeala”, ca și cea a aderarii Greciei la tratatul Alianței…

- Cele doua țari nordice și-au pastrat multa vreme statutul de nealiniere militara. Invazia Rusiei in Ucraina a schimbat dramatic dezbaterea atat la Helsinki, cat și la Stockholm, scriu Associated Press și France 24. O decizie privind aderarea la NATO va fi anunțata saptamana aceasta in Finlanda și Suedia.…

- Finlanda și Suedia ar putea adera in curand la NATO, demers care ar infuria probabil Moscova și despre care oficialii spun ca ar sublinia și mai mult eroarea strategica a Rusiei de a invada Ucraina. Oficialii NATO au declarat pentru CNN ca discuțiile despre aderarea Suediei și Finlandei la bloc au…

- Rusia a denuntat vineri eforturile Occidentului de a include Finlanda si Suedia, tari cunoscute pentru neutralitatea lor, in Alianta Nord-Atlantica, si a avertizat asupra consecintelor grave ale aderarii acestor tari la NATO. ”Este clar ca intrarea Finlandei si Suediei in NATO, care este in primul rand…