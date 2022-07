Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de coordonare comun insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat miercuri la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Centrul de coordonare de unde vor fi organizate exporturile de grane ucrainene urmeaza sa fie inaugurat miercuri la Istanbul, dupa acordul semnat saptamana trecuta sub egida ONU, informeaza Reuters. Un oficial turc a spus ca prima nava de transport cu cereale va pleca dintr-unul din poturile ucrainene…

- Ucraina si Rusia au semnat vineri, la Istanbul, doua acorduri separate cu Turcia si ONU privind exportul de cereale si de produse agricole prin Marea Neagra, relateaza agentiile internationale de presa. Kievul a refuzat sa semneze direct textul cu Moscova, care s-a angajat la un acord identic cu Ankara…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU Antonio Guterres urmeaza sa participe, alaturi de reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei, la ceremonia de semnare a acordului, anunta presedintia turca. The post Rusia si Ucraina urmeaza sa semneze vineri, la Istanbul, un acord privind…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran, relateaza AFP. „As…

- Reprezentati ai Ucrainei, Rusiei si ONU se intalnesc miercuri, la Istanbul, pentru a negocia reluarea livrarilor de cereale prin Marea Neagra, a anuntat marti ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, potrivit AFP.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina este cea care trebuie sa rezolve problema reluarii transporturilor de cereale prin deminarea porturilor sale, adaugand ca Moscova și-a indeplinit deja angajamentele necesare. Ucrainei ii revine sarcina de a rezolva problema reluarii transporturilor…