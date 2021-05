Stiri pe aceeasi tema

- Familia prezentatoarei de la BBC care a murit saptamana trecuta susține ca aceasta a decedat din cauza cheagurilor de sange formate dupa ce s-a vaccinat cu serul anti-Covid produs de AstraZeneca, scrie The Guardian. Scandalul survine dupa un alt cutremur mediatic provocat de moartea modelului Stephanie…

- Romania nu știe cați morți de COVID-19 are! Este concluzia desprinsa din raportul Ministerului Sanatații cu privire la diferențele raportate in platformele care au fost folosite pentru a raporta decesele pacienților infectați cu SARS CoV 2. Membrii comisiei care a intocmit acest raport au concluzionat…

- Doi medici si o asistenta din Siracuza, estul Siciliei, sunt anchetati de procuratura italiana sub acuzatia de omor prin imprudenta, dupa ce un ofiter de marina a murit la cateva ore dupa administrarea vaccinului de la AstraZeneca. Procurorul de caz a ordonat „ca masura de precautie”, sechestrarea a…

- Romanian authorities have temporarily stopped vaccinating people with one batch of AstraZeneca’s COVID-19 vaccine as an “extreme precaution” but are continuing to use other doses from the company, a health agency said on Thursday, according to Reuters. Italian health authorities have ordered the withdrawal…

- Barbatul de 47 de ani s-a vaccinat pe data de 28 februarie, dimineața, intr-un centru de vaccinare din Tg Jiu. Nu se știa cu probleme medicale și era fratele unui cunoscut medic din municipiu. DSP Gorj a confirmat, vineri dimineața, ca barbatul a fost vaccinat cu o doza AstraZeneca din lotul AVZB2856…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a venit, joi, cu precizari privind moartea unui barbat din județul Argeș, la o zi dupa ce i-a fost administrata prima doza de vaccin anti-Covid-19. Barbatul, in varsta de 45 de ani, s-a prezentat in cursul…