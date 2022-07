O poștarița din Maramureș a lasat fara bani de pensie zeci de pensionari din localitatea Oncești. Femeia ar fi incasat și facturile pentru energie electrica, dar nu ar fi virat sumele in conturile societații de furnizare a energiei electrice. Oamenii au anunțat autoritațile locale, care nu au chemat poliția. Femeia și-a insușit din banii de […] The post O poștarița a furat banii de pensii și alocații. Nimeni nu a reclamat-o appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .