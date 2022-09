Stiri pe aceeasi tema

- Akos, Andrea și bebelușul lor, Felix, au strabatut impreuna peste 20 de țari din Europa. Și-au transformat rulota intr-o casa mobila, au adaptat-o nevoilor lui Akos și in fiecare seara au innoptat unde au apucat, relateaza ebihoreanul.ro. „Am inceput din Romania, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania,…

- Cea mai importanta scumpire a painii a fost inregistrata in Ungaria, cu 66%, urmata la mare distanța de Lituania, Estonia și Slovacia, unde prețul a crescut cu aproximativ 33%. La polul opus, cele mai mici scumpiri au fost in Franța, Luxemburg și Țarile de Jos, unde plusul a fost in jur de 10%, arata…

- Prețurile alimentelor continua sa creasca in Romania.Pretul painii in Romania a fost cu 25,2% mai mare in luna august 2022 decat in luna august 2021, aceasta fiind a zecea crestere inregistrata in randul celor 27 de state membre UE, conform datelor publicate luni de Eurostat.In magazine,…

- Romania a fost, in 2021, cel mai mare importator de fructe și legume proaspete din sud-estul Europei cu un volum de 1,2 milioane de tone, in creștere de la an la an. Principalii furnizori sunt Turcia, Grecia și Germania, dar o pondere tot mai mare au și produsele poloneze. Țara noastra este urmata de…

- Un proces de amploare, deschis impotriva a 32 de țari europene, se va judeca incepand din toamna la Curtea Europeana pentru Drepturilor Omului (CEDO). Romania și alte 31 de state din Europa au fost date in judecata de o familie din Portugalia din cauza ca nu au luat masurile adecvate pentru a preveni…

- In contextul prevenirii fenomenelor extreme provocate de incalzirea globala, una dintre principalele prioritați este refacerea ecosistemelor din fostele zone umede, in care luciile de apa au fost desecate pentru ca pe terenurile respective sa se faca agricultura. La nivel mondial, din 1970 au disparut…

- CFR Calatori are in vedere finalizarea procedurilor pentru reincadrarea tarii noastre in zona climatica I, ceea ce presupune circulatia trenurilor in conditii meteorologice de vara extrema, urmare evolutiei climatice din ultimii doi ani, a anuntat compania, potrivit Agerpres. „Reincadrarea in zona climatica…