O placa de granit cu Gara Maritima, inaugurata in Piata Ovidiu cu ocazia Zilei Constantei (GALERIE FOTO)

- Municipalitatea constanteana a pregatit o multime de evenimente cu ocazia Zilelor Constantei, in cadrul carora sute de artisti si sportivi isi vor da mana pentru a oferi spectacole de neuitat. Sambata, 21 mai, de la ora 11.00, in Piata Ovidiu se desfasfoara "SIMBOLURI DE ZIUA CONSTANTEI", pe scena Muzeului…

- Primaria Constanta, in parteneriat cu Asociatia "Dobrogea de Patrimoniu", organizeaza pe 21 mai, intre orele 11:00 13:00 evenimentul "Simboluri de Ziua Constantei, in Piata Ovidiu. Vor fi dezvelite inca doua placi din granit, pe care sunt gravate monumentele de patrimoniu Muzeul de Istorie Nationala…

- O barja s a rasturnat marti in Portul Constanta, in Dana 99. Pe luciul apei au aparut pete de combustibil de la nava scufundata.Barja urma sa se alature unui convoi care pleca spre Canalul Dunare Marea Neagra. S a scufundat in Dana 99, unde fusese incarcata. De aceea, traficul naval nu este afectat.Florin…

- Portul Constanta este sufocat de nave Zeci de vapoare sunt ancorate in port, iar multe altele asteapta in largul Marii Negre sa le vina randul Portul Constanta poate descarca zilnic o suta de mii de tone de marfa Florin Goidea spune ca se fac eforturi pentru fluidizarea traficului si expedierea cat…

- Aglomeratie fara precedent, in aceasta perioada, in Portul Constanta. Situatia a aparut dupa ce porturile din Ucraina s au inchis din cauza conflictului cu Rusia. Anumite terminale sunt mai aglomerate, la containere si la cereale. Pe lista de sosiri se afla 9 nave, dintre care doua sosesc pentru descarcare,…

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor si Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor continua vizita, aflandu se in Portul Constanta. Cei doi sustin o declaratie comuna de presa privind sistemul feroviar din Portul Constanta.Conferinta de presa a fost deschisa…

- Anul acesta, Ziua Constantei serbeaza 20 ani de existenta Ziua a fost aleasa sa coincida cu sarbatoarea ortodoxa a Sfintilor Imparati Constantin si Elena, care au introdus crestinismul ca religie oficiala in Imperiul Roman Primaria Constanta cumpara printr o procedura proprie servicii pentru realizarea…

- Sute de metri cubi de stejar au fost confiscate in Portul Constanta. Firma care se pregatea sa scoata lemnul din tara detinea documente completate cu date eronate.Inspectorii Garzii Forestiere Constanta, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime si cu specialisti…