Vesti bune pentru biciclistii bucuresteni. In curand ar putea incepe amenajarea unei piste de biciclete in centrul Capitalei, pe traseul Piata Victoriei - Bulevardul Constantin Prezan. E vorba de opt kilometri de pista si de o investitie de peste 7,5 milioane de lei. Proiectul de hotarare va fi supus votului in urmatoarea sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de pe 4...