■ inculpatul a fost prins la Roman, in flagrant ■ el trimitea stupefiantele din Anglia cu o firma de coletarie si se intorcea in tara cu avionul ■ parte din stupefiante urmau a fi consumare la o petrecere din statiunea Azuga ■ Magistratii de la Iasi nu vor sa-l lase in libertate pe un traficant […] Articolul O petrecere cu droguri, “stricata” de DIICOT apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .