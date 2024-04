Stiri pe aceeasi tema

- Sirbul Novak Djokovic, de 24 de ori ciștigator de Grand Slam și numarul unu mondial, a stabilit un record mondial. El a devenit cel mai virstnic numaru unu in clasamentul ATP din istoria tenisului. Novak a depașit performanța legendarului jucator de tenis elvețian Roger Federer, care și-a incheiat cariera…

- Record mondial in ape inghețate! Tanara Simona Chiru a caștigat medalia de aur la Campionatul European de Inot in Ape Inghețate și a fost inclusa in campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”. Simona Chiru a inceput sa practice inot de performanța la 14 ani, iar 5 ani mai tarziu s-a clasat…

- Pasionat de vanatoare, Ion Țiriac a organizat inca din 2005 partide de vanatoare pentru parteneri de afaceri si prieteni influenti din Romania si din vestul Europei. Acum, omul de afaceri a dezvaluit la „Prietenii lui Ovidiu” ca va pleca in Noua Zeelanda și Namibia pentru o noua serie de vanatoare Emisiunea…

- Echipa saudita Al-Hilal a stabilit un record mondial de victorii consecutive pentru o formatie de prim esalon, dupa ce a invins marti, 12 martie, cu 2-0 pe Al-Ittihad in sferturile de finala ale Ligii Campionilor Asiei, al 28-lea sau succes consecutiv. Echipa antrenata de Jorge Jesus a doborit precedentul…

- Speranța medie de viața a pacienților dupa un transplant de inima este de 16 ani, iar Janssen a depașit acest prag cu mult, devenind un exemplu de voința și perseverența. The post RECORD MONDIAL Olandezul Bert Janssen devine cel mai longeviv pacient cu transplant de inima din lume first appeared on…

- Americanul Grant Holloway, triplu campion mondial in proba de 110 m garduri, s-a apropiat de propriul record mondial la 60 m, sambata seara, in cadrul reuniunii atletice internationale in sala de la Lievin (Franta), informeaza AFP. Neinvins la 60 m garduri de zece ani si principalul cap de…

- Toyota este de cațiva ani cel mai mare producator auto mondial, iar 2023 a fost un an record, fiindca vanzarile au atins un nivel nemaiintalnit: 11,2 milioane vehicule. A mers foarte bine segmentul de hibride, insa la electrice este rau, fiindca doar 1% din vanzarile grupului pe plan mondial au fost…

- Alin Chirila, campion mondial la MMA, a fost plasat in arest preventiv dupa ce a rapit un barbat, l-a bagat cu forța in mașina personala și apoi l-a batut timp de o ora, amenințandu-l apoi cu moartea daca va vorbi cu polițiștii.