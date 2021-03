O persoană a murit, după o explozie în Aiud O butelie de oxigen a explodat in incinta unui operator economic din Aiud, rezultand decesul unei persoane, iar o alta a suferit atac de panica. Explozia nu a fost urmata de incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, in urma exploziei au rezultat doua victime: un barbat de 64 de ani care prezenta leziuni incompatibile cu viata, fiind declarat decesul, iar un barbat de 46 de ani este asistat medical de catre echipajul SMURD, avand atac de panica. ”Detasamentul de Pompieri Aiud intervine pentru acordare primului ajutor medical la un accident de munca produs in incinta… Citeste articolul mai departe pe albaiulianul.ro…

Sursa articol si foto: albaiulianul.ro

