O persoană a căzut pe şinele de la staţia de metrou Basarab. E posibilă o tentativă de sinucidere Circulatia trenurilor de metrou a fost intarziata și reorganizata pe Magistrala 1 de metrou si se circula pe un singur fir intre statiile Gara de Nord si 1 Mai, in urma unei posibile tentative de suicid. „ Metrorex informeaza ca, astazi, 26.12.2022, incepand cu ora 15:20, circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata, pe Magistrala 1 de metrou. Se circula pe un singur fir intre Gara de Nord si 1 Mai. Reorganizarea circulatiei s-a facut ca urmarea a faptului ca o persoana a cazut in calea de rulare in statia Basarab si a fost ranita. Momentan, nu se cunosc cauzele producerii incidentului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

