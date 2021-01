O parte dintre directorii de la Hyundai - Kia se opun planului de a construi o mașină pentru Apple. De ce se tem ​O parte dintre directorii de la Hyundai - Kia se opun ideii de a construi o mașina care sa fie vânduta sub sigla Apple, iar discuțiile sunt departe de finalizare, spun surse citate de Reuters. Hyundai - Kia a mai discutat cu Apple și în 2018, dar nimic nu s-a concretizat. Oficiali de la compania asiatica spun ca brand-ul Hyundai ar putea avea de pierdut fiindca Apple va vrea sa decida aproape total și Hyundai va ajunge sa fie pe planul doi.



Apple nu a anunțat oficial ca lucreaza la o mașina, însa de la Hyundai au venit confirmari oficiale ca se poarta discuții, dar au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Samsung Electronics Co Ltd au crescut semnificativ vineri, dupa ce grupul sud-coreean a anuntat ca se asteapta la o crestere cu 26% a profitului operational trimestrial, in pofida pandemiei de coronavirus (COVID-19), ca urmare a cererii solide pentru chip-uri de memorie, transmit DPA si Reuters,…

- Apple a inceput sa lucreze la proiectul unei mașini autonome in 2014, iar producatorul celebrului iPhone continua sa dezvolte in continuare aceasta idee, chiar daca la un moment dat intenționa sa renunțe. Dupa informațiile potrivit carora modelul va fi produs de un constructor traditional, Hyundai a…

- ​Hyundai Motors a confirmat inițial ca a purtat discuții cu Apple pe tema construirii unei mașini electrice pentru compania americana, dar câteva ore mai târziu Hyundai a eliminat orice referire la Apple. Despre așa -zisa ”mașina Apple” (Apple car) se vorbește de ani buni și…

- Startup-ul chinez Byton, contractorul taiwanez Foxconn si Nanjing Economic and Technological Development Zone au anuntat luni ca au ajuns la un acord strategic de cooperare care prevede ca vor incepe sa produca automobile electrice de tip SUV in 2022, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Foxconn…

- Apple a inceput sa lucreze la proiectul unei mașini autonome in 2014, iar producatorul celebrului iPhone continua sa dezvolte in continuare aceasta idee, chiar daca la un moment dat intenționa sa renunțe. Agenția de presa Reuters a intrat acum in posesia unor informații proaspete cu privire la evoluția…

- Razboiul economic dintre SUA și China capata noi proporții odata cu cel mai recent anunț facut de Foxconn, compania tawianeza care se ocupa pentru Apple de producția de iPhone, iPad și MacBook-uri. Producatorul iși va muta o parte din procesul de asamblare din China in Vietnam pentru a nu fi prins pe…

- Foxconn pleaca din China in Vietnam, la cererea Apple. De ce muta americanii o parte din producție din țara renumita pentru angajații ieftini Apple a cerut contractorului taiwanez Foxconn sa mute o parte din activitatile de asamblare de tablete iPad si laptopuri MacBook din China in Vietnam. Compania…

- Apple a prezentat primul notebook MacBook Air prevazut cu un microprocesor propriu, marcand ruptura de Intel dupa o colaborare de 15 ani Apple a prezentat marti computerul notebook MacBook Air, primul prevazut cu un microprocesor proiectat de Apple, numit M1, care va apropia din punct de vedere tehnologic…