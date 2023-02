Stiri pe aceeasi tema

- Crapaturi uriașe erau vizibile duminica pe o autostrada din Kahramanmaras, in Turcia. Bilanțul victimelor cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade de lunea trecuta din Turcia și din Siria vecina a ajuns la aproape 36.000 de morți și se pare ca va continua sa creasca. Imagini filmate cu drona in sudul…

- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- Bilanțul victimelor cutremurelor din Turcia și Siria de luni continua sa creasca alert, deși salvatorii fac tot ce le sta in putere sa ajute. Sunt, pana acum, peste 21.000 de morți. ONU spune ca nu poate estima, cat de grava este, de fapt, situația. La mai bine de patru zile de la primul seism, salvatorii…

- Bilantul victimelor in urma cutremurului care a zguduit luni Turcia si Siria a crescut la cel putin 15.383 de morti. Salvatorii romani au identificat un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi.

- Creste bilantul cutremurului de acum doua zile din sud-estul Turciei si din nordul Siriei. Cele mai noi date indica peste 11.200 de morti, dintre care aproape 8.600 numai in Turcia. Numarul victimelor a fost anuntat chiar de presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, care a mers, astazi, in orasul Kahramanmaras,…

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Bilantul victimelor se apropie de 2.

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8, revizuita apoi la 7,4, s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Bilantul victimelor urca de la o ora la alta,…