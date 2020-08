Editorial al Ambasadorului SUA in Romania, Adrian Zuckerman 23 august marcheaza cea de-a 81-a aniversare a Pactului Ribbentrop-Molotov. Acesta a dus la suferința și moartea a zeci de milioane de persoane in Europa. Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului și Comunismului amintește de moartea, suferința și chinul pe care fasciștii și comuniștii l-au provocat in intreaga lume. Peste 100 de milioane de persoane au pierit in intreaga lume ca urmare a acestor ideologii totalitare. Multe țari europene inca iși revin din flagelul opresiunii comuniste și sunt in cautarea unor cai de a se proteja in mod…