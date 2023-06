O pană de calculator a afectat traficul feroviar în Amsterdam şi în alte părţi ale Ţărilor de Jos O pana de calculator afecteaza luni traficul feroviar spre si dinspre Amsterdam, precum si in alte parti ale Tarilor de Jos, conform unui anunt facut de compania olandeza de cai ferate NS, transmite DPA, preluata de Agerpres. Pana a lovit sistemul de control al traficului feroviar incepand de duminica, la ora locala 18:00 (16:00 GMT), […] The post O pana de calculator a afectat traficul feroviar in Amsterdam si in alte parti ale Tarilor de Jos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

