O organizație suspectă de naivi și fraieri Alexandru Cumpanașu, intrat intr-un con de umbra dupa ce informațiile legate de dispariția nepoatei sale au incetat, e din nou pe val. Ce-i drept, un val pe care nu și l-a dorit și care ar putea sa-l cam inece. Dar….e din nou prin televizoare. Acuzații grave: „Cumpanașu le face avansuri elevelor minore, in vazul tuturor” Bine, a mai fost o data pe toate posturile tv, profitand de faptul ca Alexandra Maceșanu, tanara disparuta in Caracal, ii era nepoata. Și a vrut sa intinda atat de tare coarda popularitații incat s-a gandit ca ar putea deveni președintele Romaniei. Nu i-a ieșit! Nici nu avea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma Consiliului Național al CNMR desfașurat in perioada 15 Noiembrie - 4 decembrie 2020, a fost stabilita conducerea CNMR pentru urmatorii 4 ani, obiectivele, Planul de Masuri pentru Modernizarea Romaniei și strategia de dezvoltare instituționala. Astfel, in aceasta perioada peste 500…

- Remus Lapușan, candidat PRO Romania la Camera Deputaților ne-a acordat un scurt interviu referitor la Planul de Redresare și de Reziliența. Zilele trecute președintele Iohannis și premierul Ludovic Orban au prezentat Planul de Redresare și de Reziliența, prin care ne anunța ca vom primi foarte multe…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, joi, ca sumele pe care România va putea sa le acceseze prin Planul de European de Redresare Economica nu sunt rezultatul unor negocieri dintre reprezentantii Executivului român si cei ai Comisiei Europene, ci au fost alocati pe baza unui algoritm…

- "Eu am fost un adeptat al functionarii scolilor. Impactul asupra copiilor in ceea ce priveste inchiderea scolilor e foarte mare. Procentul de nici 1% arata ca acesti copii nu sunt -raspandaci-. Trebuie sa pregatim scoala, asta e clar. Eu cred ca acest sistem hibrid nu arata ca ar trebui sa facem…

- Pana atunci, insa, familia i-a pregatit un tort si o vor sarbatori oricum, chiar daca ea nu e in acest moment fizic langa ei. Bunica Luizei a marturisit, cu lacrimi in ochi, pentru Romania TV ca o asteapta sa se intoarca acasa. "Simt o durere mare, azi e o zi mare, ziua Luizei. Mi-e dor mult…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a prezentat duminica, 1 noiembrie, primele doua masuri din planul pentru ieșirea din criza: venitul minim de criza pentru persoane fizice și sprijinul economic de criza pentru companii.

- O provocare in calea digitalizarii este faptul ca in Romania avem peste 10.000 de acte normative si o digitalizare a acestora ar duce la o strutocamila, de aceea eforturile ar trebui concentrate si pe zona de simplificare a legislatiei, a declarat presedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania critica sistemul de alocare a fondurilor nerambursabile pentru companiile afectate de pandemie. Aplicatia prin care IMM-urile pot solicita fonduri nerambursabile de la guvern, pentru asigurarea de capital de lucru, calculeaza…