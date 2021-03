Stiri pe aceeasi tema

- "Energie", de Adrian Ghenie, o lucrare in ulei si acrilic pe carton, a fost estimata de casa Artmak intre 120.000 si 180.000 de euro si va fi scoasa la licitatie pe 23 martie, la ora 18.30, in sesiunea care va fi organizata in format hibrid. Potrivit Artmark, de la prima expozitie personala…

- Opera "Cap de copil (Micuta unguroaica)", semnata de Nicolae Tonitza, va fi scoasa la licitatie, cu pretul de pornire de 50.000 de euro, pe 23 martie, la Licitatia de primavara de la Artmark. "Opera a fost realizata de artist in timpul sederii la Valenii de Munte (1921 - 1924), perioada in care tema…

- O opera integral digitala a artistului american Beeple a fost vanduta joi cu 69,3 milioane de dolari de casa de licitatii Christie's, un record care sta marturie pentru revolutia in curs pe aceasta piata mult timp confidentiala, relateaza AFP. "Everydays: the First 5,000 Days", un…

- Artistul urban britanic Banksy spera sa obtina peste 3 milioane de lire sterline in beneficiul serviciului public de sanatate din Marea Britanie, prin vanzarea la licitatie a unuia dintre tablourile sale, oferind "speranta" in plina pandemie de coronavirus, transmite luni AFP. Banksy a donat o opera…

- La Mousme, un desen al maestrului olandez Vincent van Gogh, intra pe piața de licitații in martie anul acesta, la celebra casa de licitații Christie's. Opera ar putea ajunge la valoarea de 10 milioane de...

- "Roboții sociali, ca mine, pot avea grija de persoanele bolnave sau de cei in varsta", a spus Sophia, in timpul unui tur pe care l-a condus in cadrul laboratorului din Hong Kong al Hanson Robotics. "Pot sa comunic, sa ofer terapie și stimulare sociala, chiar și in situațiile dificile", a adaugat robotul.De…

- ”Parinții” robotului umanoid Sophia vor sa demareze producția in masa: "Lumea COVID-19 va avea nevoie de tot mai multa automatizare, pentru a-i tine pe oameni in siguranta" De la lansarea sa, in 2016, robotul umanoid Sophia a devenit un fenomen, iar acum compania mama are o noua…