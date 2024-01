O nuntașă a furat duba lăutarilor și a făcut accident după care s-a dus la hotel și s-a culcat O femeie din Prahova a ajuns pe mana polițiștilor dupa ce, weekendul trecut, a plecat de la o nunta in stare de ebrietate si a furat duba lautarilor. Aventura femeii a luat sfarșit dupa ce a avariat masina, informeaza Antena3. O femeie in varsta de 29 de ani a fost invitata la o nunta organizata […] The post O nuntașa a furat duba lautarilor și a facut accident dupa care s-a dus la hotel și s-a culcat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Pațania unei invitate care a petrecut o noapte intreaga la o nunta in Buzau și a decis sa fure dubița lautarilor, dupa ce nu a mai avut rabdare sa aștepte un taxi care sa o duca la hotel. In stare de ebrietate, a avariat mașina, apoi s-a pus la culcare.

- O poveste șocanta și plina de peripeții a avut loc recent in Buzau, unde o femeie din Prahova a devenit protagonista unei aventuri neobișnuite. Invitata la o nunta, aceasta a decis sa-și faca propria calatorie spre hotel intr-un mod cu totul ieșit din comun. Furtul unei dube de la lautari, un accident…

- O tanara din Prahova a sustras dubița lautarilor din fața unui restaurant unde a participat la o nunta. Femeie, in varsta de 29 de ani, se afla sub influența bauturilor alcoolice. ,,Din cercetarile efectuate de catre politisti s-a stabilit ca, in ziua de 14 ianuarie a.c., membrul unei formații muzicale…

- O tanara din Prahova, care in weekend a ajuns in Buzau pentru o nunta, a fost protagonista unei intamplari care avea sa o aduca in fața polițiștilor. La finalul petrecerii, a urcat bauta la volanul unei mașini pe care o gasise pornita in fața localului, iar pe traseu a avariat-o.

