- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins duminica, la Blaj, reprezentativa Suediei, scor 3-0, in a patra partida din Golden League, al doilea turneu din competitie, potrivit news.roScorul pe seturi a fost 25-23, 25-23, 25-18.

- Romania va juca urmatorul meci pe 26 mai, tot la Blaj, contra Suediei Sursa articolului: Volei feminin: Romania a obtinut a doua sa victorie in Golden League Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Naționala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Croației, cu scorul de 3-1 (25-23, 25-22, 20-25, 25-22), vineri seara, la Ramnicu Valcea, in Golden League. Alexandru Rața, cu 18 puncte, si Mircea Peța, cu 13, au fost cei mai buni jucatori ai echipei antrenate de Sergiu Stancu in partida…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Azerbaidjanului cu scorul de 3-0 (25-19, 25-15, 25-10), vineri, la Blaj, in Golden League. Fetele noastre au avut nevoie de doar 69 de minute pentru a obtine victoria in meciul cu Azerbaidjan. Pentru tricolore este al doilea succes in competitie,…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa, sambata, de Cehia, cu scorul de 3-1 la Teplice, intr-un meci din competiția europeana Golden League. In alte meciuri jucate sambata, Slovacia s-a impus in fața Azerbaidjanului cu 3-1, Ucraina a trecut de Slovenia cu 3-2, iar Belgia a invins Spania…

- Selecționata de volei masculin a Romaniei a jucat la finele saptamanii trecute doua partide in Golden League. In prima partida din cadrul turneului de la Baku, tricolorii au invins Azerbaidjan, cu 3-0 (25-16, 25-16, 25-19). Printre cei mai buni jucatori au fost sucevenii Alexandru Rața, Adrian Aciobaniței…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-23), sambata, la Teplice, in Golden League. Tricolorele s-au inclinat dupa doua ore de joc. Ele au condus cu 23-20 in seturile trei si patru, insa le-a pierdut pe ambele cu 23-25. Ana Cristina Miron…

