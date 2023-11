Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava au reconstruit de la zero fața unui pacient care fusese ranit grav intr-un accident ingrozitor. Operația a durat patru ore și a fost un succes uriaș in domeniu.

- Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi, medicul Raluca Neagu, a declarat pentru News.ro ca ficatul prelevat de la o tanara in varsta de 23 de ani care a intrat in moarte cerebrala a ajuns la o fetita aflata in stare foarte grava la Spitalul Clinic de Copii Grigore Alexandrescu din Capitala…

- Prof. Dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara a Institutului de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Targu Mureș, a realizat cu succes primul transplant de inima artificiala la o tanara in țara noastra.

- Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava apeleaza de cateva luni la aplicația de Inteligența Artificiala StrokeViewer, propusa de firma Nicolab, iar rezultatul este spectaculos: a fost scurtat semnificativ timpul pana la inițierea tratamentului in cazul atacului vascular cerebral.

- FOTO Langa noi: Tragedie la Suceava! Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital in stare grava in urma unui accident O persoana a murit si o alta a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc, vineri dimineata, la iesirea din municipiul Suceava spre localitatea Adancata, au anuntat reprezentantii…

- Viața unui baiat de 23 de ani a fost salvata intr-un spital din Roma, printr-o operație care nu mai fusese efectuata niciodata in lume. Medicii i-au reconstruit traheea și artera anonima, adica ramura arteriala majora care pornește de la aorta, scrie Mediafax.Operația a avut loc la Spitalul Universitar…

- Imagine terifianta intr-un spital din Romania! Barbat adus in stare de putrefacție in timp ce era in viața: Medicii au fost șocațiUn barbat in varsta de 67 de ani a ajuns la spital in stare de putrefacție in timp ce inca se afla in viața. Medicii au fost șocați. Medicii de la Spitalului Județean…

- In aceasta dupa-amiaza, un tanar de 20 de ani a ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe E85, intre Garoafa și Focșani. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea a transmis in urma cu puțin timp faptul ca ,,astazi, la ora 13:32, dispeceratul SAJ primește o…