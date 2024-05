Final de sezon pentru Voința Lupac

LUPAC – AFC Voința Lupac a terminat la egalitate, scor 2-2, partida cu CSO Turceni, din ultima etapă a play-out-ului Seriei a VII-a a Ligii 3! „Meciul de la Turceni ne-a lăsat un gust amar, am avut 2-0, dar s-a terminat 2-2. Am încheiat prima repriză în avantaj, 1-0, și am reușit să închidem bine adversarul. Am deschis scorul prin… [citeste mai departe]