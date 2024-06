Stiri pe aceeasi tema

- Svitlana Bilous a calatorit o jumatate de Europa, de la casa ei din Ucraina pana la o statiune de munte elvetiana, pentru a sta sambata pe marginea unui summit international pentru pace si a povesti lumii despre sotul ei disparut. In timpul evenimentelor, ea se va alatura unor zeci de rude ale soldatilor…

- Volodimir Zelenski a promulgat legea pentru recrutarea condamnaților in armata pe 17 mai. Aceasta acțiune a venit in incercarea Ucrainei de a intari eforturile militare ale țarii in razboiul cu Rusia. Deținuții care sunt eliberați din inchisoare pentru a servi in armata vor lupta in unitați separate…

- Fostul șef al Forțelor Armate ucrainene, Valeri Zalujnii, a publicat prima fotografie pe rețelele sociale, dupa mai bine de doua luni de tacere. Este un mesaj misterios, pe care presa ucraineana s-a grabit sa-l interpreteze ca pe un avertisment pentru Rusia.

- Un tribunal rus a dispus miercuri ca Timur Ivanov, unul dintre adjunctii ministrului apararii Serghei Soigu, sa fie mentinut in arest preventiv, fiind suspectat de luare de mita, acesta fiind cel mai pregnant caz de coruptie de cand presedintele Vladimir Putin a trimis trupe in Ucraina in 2022, relateaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sambata, 6 aprilie, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia iși continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de acțiune, informeaza Reuters.Cel mai dur avertisment de pana acum al liderului ucrainean…

- Un șofer moldovean de camion, care nu a respectat timpii de odihna, a incercat sa corupa un polițist in provincia Ferrara din Italia, oferindu-i 1.000 de euro pentru a scapa de o amenda și suspendarea permisului de conducere, informeaza Il Resto del Carlino, citata de rotalianul.com .

- O femeie nigeriana risca pana la șapte ani de inchisoare pentru ca ar fi incalcat legile țarii sale privind criminalitatea informatica, postand pe internet o recenzie negativa despre o conserva de piure de roșii, informeaza odditycentral.com. In luna septembrie a anului trecut, Chioma Okoli, in varsta…

- Rusia a crescut importurile de benzina din Belarus, in martie, pentru a combate riscul penuriei pe piata sa interna din cauza reparatiilor neprogramate la rafinariile rusesti dupa atacurile cu drone, au declarat miercuri patru surse industriale si comerciale, citate de Reuters, conform News.ro. De…