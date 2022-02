Stiri pe aceeasi tema

- Depozitul Companiei Naționale „Unifarm” SA este complet autorizat și avizat de catre Autoritatea Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea naționala care are competența in domeniul medicamentului de uz uman.Dozele de vaccin au fost aduse in București pe…

- Este vorba de 177.600 doze de vaccin produs de compania Moderna. Transportul a fost asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra.Dozele au fost depozitate la Compania Naționala „Unifarm” SA, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele…

- O noua transa de vaccin de la compania farmaceutica Moderna, de 177.600 doze, a ajuns astazi in tara, la Compania Nationala “Unifarm” S.A, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, transportul a fost asigurat de firma producatoare,…

- Un transport de 177.700 doze de vaccin Moderna au ajuns in Bucuresti, dozele fiind stocate la Compania Nationala „Unifarm” SA. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin au fost aduse in Bucuresti pe cale terestra. Dozele au fost depozitate la Compania Nationala „Unifarm”…

- Un numar de 144.000 doze de vaccin Johnson&Johnson au ajuns astazi, 2 decembrie a.c., la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra. Dozele au fost depozitate…

- Potrivit sursei citate, t ransportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra. Pana in prezent, 3.785.100 doze Janssen au fost recepționate, iar 1.826.313 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației. Dozele au fost depozitate la Centrul…

- 252.000 doze de vaccin produs de compania Johnson&Johnson ajung vineri in Romania. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra.Dozele vor fi depozitate la Compania Naționala „Unifarm” SA, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca o noua transa de 252.000 doze de vaccin Janssen ajunge vineri in tara. Pana in prezent Romania a primit peste 3,4 milioane de doze din acest vaccin, 1,7 milioane fiind deja utilizate. "252.000…