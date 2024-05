Colaps în industria textilelor. La Botoșani, un gigant italian concediază 364 de angajați Altadata deosebit de atractiva pentru investitorii straini datorita costurilor de producție reduse pe fondul forței de munca ieftine, industria textila se lupta, acum, sa supraviețuiasca pur și simplu. In ultimii ani, s-au inchis mai multe fabrici din Romania care lucrau pentru branduri de renume, insa s-a mai intamplat și ca producția sa fie relocata […] The post Colaps in industria textilelor. La Botoșani, un gigant italian concediaza 364 de angajați appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania detine toate ingredientele pentru a face din industria chimica o poveste de succes si a reusi, intr-un final, sa echilibreze si balanta comerciala, a declarat astazi, 17 mai, ministrul Economiei, Radu Oprea. Ministrul Economiei a participat, la Palatul Victoria, la conferinta la nivel inalt…

- Industria grea naționala produce in continuare echipamente de dimensiuni impresionante. Zilele trecute a ieșit pe poarta unei uzine din Buzau o componenta pentru Rafinaria Petrobrazi. Este vorba despre o coloana de distilare cu o greutate de aproximativ 250 de tone și o lungime de 63 de metri

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat succesul economic al Romaniei, evidențiind ca țara se afla in fruntea statelor europene la creșterea producției industriale. El a adus ca exemplu investiția de 8 milioane de euro realizata de Compania germana Hengst Filtration in orașul Balș, ca dovada…

- Consiliul Concurentei a anuntat marti ca a autorizat operatiunea prin care Rheinmetall Landsysteme GmbH intentioneaza sa preia compania Automecanica Medias SRL si subsidiara acesteia, Atelierele Speciale Autocamioane Medias SRL.

- Producatorul francez de anvelope Michelin, cu afaceri anuale de aproape 30 miliarde euro, va inchide fabrica pentru camioane grele din Polonia, de la Olsztyn, unde lucreaza aproximativ 430 de angajati, si va muta productia in Romania, argumentul fiind costurile mai mici de pe piata romaneasca, relateaza…

- Programul de Guvernare al PSD, centrat pe investiții publice record și susținerea firmelor care produc in Romania au pus industria țarii pe un curs ascendent, cu progrese vizibile fața de anul precedent, dar și de la luna la luna. Per ansamblu, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 5,4% in termeni…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, aduce lamuriri cu privire la o posibila candidatura a sa la președinția Romaniei, despre care s-a tot vehiculat in ultima vreme. „Nu voi candida. Am vazut in ultima perioada de timp ca, in ciuda raspunsurilor mele, sunt persoane care inca analizeaza așa-zisa mea…

- In luna decembrie a anului trecut, numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era de 1.292.559. Facand o scurta analiza, sunt cu 13.564 mai multe comparativ cu ianuarie 2023. Datele arata ca, din totalul celor 827.393 de angajati din administratia publica centrala,…