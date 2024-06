Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Saveni, de 51 de ani, care și-a batut partenera de viața, a fost dat afara din locuința Polițiștii din Saveni au emis, luni, ordin de protecție provizoriu fața de un barbat, de 51 de ani, din aceeași localitate, pentru faptul ca a avut un comportament agresiv fața de concubina sa. Ordinul…

- Eurovision Song Contest, editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia „The Code”. Primind trofeul de la Loreen, el a spus: „Sper ca acest concurs sa se ridice la inaltimea promisiunilor sale si sa lupte pentru demnitate si pace”. Artistul a spart trofeul…

- Panica intr-un bloc din municipiul Botoșani. Un barbat de 73 de ani a uitat mancarea pe foc și a bagat vecinii in sperieți Nu lasați aragazul nesupravegheat atunci cand gatiți. Noaptea trecuta, o oala cu mancare uitata pe foc a pus in pericol locatarii unui bloc de pe strada Gheorghe Filipescu, din…

- Un barbat de 51 de ani a fost gasit mort in apartament de politisti. Acestia au fost chemati de vecinii care nu il mai vazusera pe barbat de doua saptamani si care simtisera miros de cadavru venind din locuinta acestuia. O patrula a Politiei Locale din Baia Mare care se afla pe bulevardul Bucuresti a…

- Incident șocant, desfașurat noaptea trecuta la Botoșani, cand un tanar in varsta de 25 de ani, originar din Suceava, a fost impușcat de polițiștii botoșaneni și se afla acum in stare grava la spital. In urma cercetarilor, polițiștii au descoperit de ce avea tanarul motive sa fuga și ce anume ascundea…

- In orașul Craiova, in noaptea de 18 aprilie, o explozie puternica s-a produs intr-o cladire de apartamente, ucigand o femeie, ranind mai multe persoane și forțand vecinii sa se mute la rude și prieteni. Explozia a avut loc in toiul nopții intr-unul dintre apartamentele blocului, iar unda de suflu a…

- O tanara din Capitala a fost retinuta dupa ce s-a luat la bataie cu polițiștii locali si le-a smuls hainele. Scandalul a pornit de la o parcare neregulamentara. Reprezentantii Parchetului de pe langa Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au anuntat, miercuri, ca procurorii cerceteaza o femeie…

- Un roman a recurs la un gest șocant in Italia. Și-a batut vecinii cu coada de la matura, dupa ce a observat ca faceau gratar in curtea din spate a casei. Cei doi se aflau in curtea casei lor, iar barbatul i-a atacat. Iata ce l-a deranjat pe roman!