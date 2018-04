Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a murit la varsta de 70 de ani dupa o lunga suferința și o indarjita lupta pentru viața sa. Indragita cantareața de muzica populara s-a stins din viața la spitalul Elias din Capitala, acolo unde era internata de cateva luni, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer pancreatic. Aflata pe…

- Trupul neinsuflețit al omului de radio și de televiziune va fi incinerat sambata, la ora 10.00, la crematoriul Vitan Barzești, fara slujba de inmormantare ori de pomenire, intrucat Biserica Ortodoxa nu este de acord cu aceasta practica, dar o respecta.

- Tragedie in Cehia! Trei romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi (22 martie), intr-o uzina. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. In total, sase oameni și-au pierdut viața si alti doi au fost raniti grav. Consulul roman la…

- Familia lui Andrei Gheorghe se pregateste pentru inmormantare. Cunoscutul jurnalist a fost gasit mort in baia din locuinta sa luni seara, iar astazi, mama si copiii lui au ajuns la IML pentru a ridica sicriul cu trupul neinsufletit.

- Momente grele pentru familia unui cunoscut cantareț de muzica populara din vestul țarii.Fiul cel mic al cantarețului lipovean Lele Craciunescu s-a stins din viața la varsta de 36 de ani....

- Tragedie in familia fostului ministru al Culturii. Daniel Barbu, senator PNL, și-a pierdut soția in cursul zilei de luni. Nu se cunosc amanunte despre decesul soției lui Daniel Barbu, Violeta Barbu.

- Un tanar din localitatea constanteana Topraisar a fost gasit spanzurat noaptea trecuta intr o anexa a casei. Din primele informatii, victima, in varsta de 34 de ani era cunoscuta cu probleme psihice. Vecinii cunosteau si problemele acestuia cu alcoolul. Un vecin ar fi gasit victima decedata si a dat…