Atunci cand producția prosumatorilor va ajunge la 8% din totalul puterii instalate in Romania, ceea ce se estimeaza la aproximativ 1.400-1.600 MW, se vor aplica taxe suplimentare sau se vor diminua facilitațile pentru aceste investiții. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) din Romania ia in calcul impunerea de taxe suplimentare sau diminuarea facilitaților pentru prosumatori, pe masura ce capacitatea de producție a acestora se apropie de 8% din puterea totala instalata in țara noastra. Aceste aspecte se au in vedere și in Uniunea Europeana. Legislația actualmente…