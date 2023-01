Stiri pe aceeasi tema

- Actualul val Covid-19 cu care se confrunta China odata cu abandonarea brusca a politicii ”zero Covid” are mai multe explicații: insuficienta imunizare a populației, protecția mai redusa a vaccinurile chineze, la care se adauga și BF.7, o subvarianta a Omicron. BF.7 pare sa circule intens in China, mai…

- Subvarianta XBB.1.5 s-a raspandit foarte rapid in Statele Unite si e pe cale sa devina varianta dominanta in cateva saptamani, reprezintand deja peste 40% din infectiile din aceasta tara. In plus, internarile in spital ale pacientilor cu Covid sunt in crestere in SUA de mai bine de o luna, scrie „Le…

- In timp ce mai multe tari iau masuri in privinta calatorilor din China, in fata cresterii numarului de cazuri in aceasta tara dupa decizia autoritatilor de a relaxa politica stricta „zero Covid”, o noua subvarianta de a tulpinii Omicron provoaca ingrijorare peste Atlantic, in Statele Unite, scrie „Le…

- Subvarianta XBB.1.5 s-a raspandit foarte rapid in Statele Unite si e pe cale sa devina varianta dominanta in cateva saptamani, reprezintand deja peste 40% din infectiile din aceasta tara. In plus, internarile in spital ale pacientilor cu Covid sunt in crestere in SUA de mai bine de o luna.Noua varianta…

- Pe fondul creșterii accelerate a numarului de cazuri de coronavirus in China, in momentul cand autoritatile au renuntat la masurile „zero COVID”, le creaza ingrijorari specialiștilor din intrega lume. Specialiștii in sanatate publica susțin ca masurile din China ar putea crea un context favorabil aparitiei…

- Clarvazatorul francez Michel Nostradamus a prezis mai multe schimbari cheie și inspaimantatoare in lume pentru anul 2023. Nostradamus – au fost o carte de bord in intreaga lume timp de aproape cinci secole. An de an, interesul pentru catrenele clarvazatorului, adunate in centurii și almanahuri astrologice,…

- Un vaccin anual, programat in apropierea sezonului rece, ca in cazul gripei, ar putea fi cea mai buna masura de precautie in lupta impotriva COVID, potrivit unei analize publicate de site-ul britanic The Conversation. Ce vaccinuri ar trebui sa folosim si cum functioneaza acestea? „Devine din ce in ce…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a avertizat, vineri, asupra raspandirii unei noi subvariante a variantei Omicron a coronavirusului, care este asteptata sa provoace in saptamanile urmatoare o crestere a numarului cazurilor de Covid in Europa. Cel putin cinci tari europene au detectat…