O nouă stațiune de iarnă în Munții Semenic Unitatea Administrativ Teritoriala Reșița a scos la licitație in SICAP un contract de 190 de milioane lei pentru dezvoltarea zonei turistice Semenic intr-o stațiune de practicare a sporturilor de iarna, cu precadere ski – proiect inclus in Masterplanul Național de Turism 2007 – 2026. In acest moment, se poate schia… Citește articolul complet O noua stațiune de iarna in Munții Semenic at Sursa... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Fie ca ești iubitor al sporturilor de iarna sau ca ai nevoie de puțina relaxare, acum este cel mai bun moment sa pui la cale o escapada montana. Am pregatit pentru tine o lista a celor mai frumoase stațiuni de la noi din țara, astfel incat sa ai parte de sejurul perfect iarna aceasta! Iata care sunt…

- Incepand de miercuri, 28 decembrie, comuna mureșeana Deda este stațiune turistica de interes local, a anunțat, in aceeași zi, deputatul social-democrat Dumitrița Gliga. "Romania are, in urma Hotararii de Guvern adoptata astazi, 35 de noi stațiuni turistice de interes local, una dintre acestea fiind…

- Pasagerii autocarului cu turisti greci implicat in accidentul de la Pasajul Unirii din Capitala afirma ca vor da in judecata autoritatile din Bucuresti si agentiile de turism, scrie publicatia in.gr. Autocarul pornise din Volos si Larissa, cu 47 de turisti greci, nu a respectat limita de inaltime pe…

- Primaria Comunei Deda alaturi de Asociația Culturala pe Mureș și pe Tarnava și Asociația Straja Cetații Mureșene a organizat duminica, 18 decembrie, la sala de spectacole a Caminului Cultural din Deda, un spectacol de colinde și obiceiuri de iarna. In startul spectacolului, binecuvantarea creștina a…

- Specialiștii in turism și autoritațile trag un semnal de alarma cu privire la pachetele de vacanța prea ieftine. Multe dintre ele pot fi doar un exercițiu de marketing, iar produl sa nu existe Oferte la pensiuni care nu exista in realitate sau pachete turistice in unitati deja ocupate – acestea sunt…

- Nimic nu se compara cu peisajele de vis pe care iarna le aduce odata cu ea, iar noi știm care sunt cele mai frumoase locuri din Romania unde te poți bucura de ele din plin. Te-am facut curios? Iata care sunt recomandarile noastre. Madaraș, județul Harghita Comuna Madaraș se afla in Munții Harghitei,…

- Ofertele false de cazare au umplut internetul odata cu apropierea sarbatorilor de iarna. Prețul reprezinta unul dintre cele mai importante aspecte la care oamenii sunt indemnați sa fie atenți, atrag atentia specialistii. In primul rand, este important ca fiecare utilizator sa se asigure ca datele contact…

- Minivacanța de Ziua Naționala a Romaniei este un bun prilej pentru desfașurarea primului targ de iarna din comuna-muzeu Ciocanești. Organizat de catre Asociația de Turism și Tradiție Ciocanești – Bucovina și Primaria comunei Ciocanești, manifestarea va reuni, pe Platoul Tradițiilor din ...